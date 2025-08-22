俳優本田響矢（26）が22日、大阪市内で、出演する音楽劇「エノケン」（11月1〜9日、クールジャパンパーク大阪WWホール）の取材会に出席した。日本の喜劇王“エノケン”こと榎本健一の波乱の人生を作・又吉直樹、演出・シライケイタで描く。エノケンを演じるのは市村正親、その妻を松雪泰子、本田は息子の榎本■（■は金ヘンに英）一と劇団員の田島太一の2役を務める。7年ぶり2度目の舞台出演となる本田。オーディションで役をつか