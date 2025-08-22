◇プロ野球セ・リーグ 広島-中日(22日、マツダスタジアム)広島は2回、ドラフト1位ルーキー・佐々木泰選手のタイムリーで先制に成功しました。これは佐々木選手のプロ初打点となっています。2024年ドラフト1位で青山学院大から広島に入団した佐々木選手。ルーキーイヤーとなる今季ですが、ここまでケガでの離脱もあり出場は21試合となっています。その中で15安打を放っていますが、打点は0となっていました。この日の2回、対する中