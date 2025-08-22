◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-ソフトバンク(22日、エスコンフィールドHOKKAIDO）ソフトバンクは2回、中村晃選手と今宮健太選手のホームランで2点を先制しました。2位日本ハムに3.5ゲーム差を付け、この試合に勝てば優勝マジックが点灯する首位・ソフトバンク。大事な直接対決3連戦の初戦、一発攻勢で先制に成功しました。両チーム無得点で迎えた2回表、1アウトで打席に入った中村選手。フルカウントから日本ハム先発・北山亘基投