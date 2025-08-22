愛知県の魅力を大阪・関西万博の会場で発信するイベントが、8月22日から始まり、県内の特産品や観光地などをアピールしています。22日から始まった「あいち・なごやフェスタ in EXPO」のオープニングセレモニーには、愛・地球博のマスコットキャラクター、モリゾーとキッコロが登場したほか、世界的バイオリニスト・葉加瀬太郎さんが、愛知県大府市の子供たち66人とともに、2026年に開かれるア