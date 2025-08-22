大分とソウルを結ぶ定期便が10月末から毎日運航することがわかりました。 利便性が高まり、ビジネスや観光での交流が活発化することが期待されます。 2024年 大分空港と韓国の仁川空港を結ぶチェジュ航空の定期便は、2023年6月に就航し、週3日でスタート。 搭乗率が好調だったことから2024年10月には週7日に増便していました。しかし、機材繰りの関係で2025年3月末から週3日に減便していました。