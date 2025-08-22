21日鹿児島県に上陸した台風12号は、22日午前、熱帯低気圧に変わりました。 23日の大分県内は、おおむね曇りとなる予想で、局地的に雷を伴う激しい雨が降る所もありそうです。 佐伯市 大分を含む九州北部地方には熱帯低気圧に伴う暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。 台風12号は、21日鹿児島県に上陸し九州南部を通過しました。 その影響で県内でも、22日未明から南部を中