◇セ・リーグ巨人・井上―DeNA・石田裕（東京ドーム）ヤクルト・山野―阪神・伊藤将（神宮）広島・森下―中日・高橋宏（マツダスタジアム）◇パ・リーグ日本ハム・福島―ソフトバンク・有原（エスコンフィールド北海道）楽天・藤井―オリックス・田嶋（楽天モバイルパーク宮城）ロッテ・サモンズ―西武・今井（ZOZOマリンスタジアム）