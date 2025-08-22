第2日、18番でパーパットを決めた小平智。通算13アンダーで首位＝北海道ブルックスCCISPSハンダ夏の決戦トーナメント第2日（22日・北海道ブルックスCC＝7286ヤード、パー72）12位から出たツアー7勝の小平智が1イーグル、6バーディー、ボギーなしの64で回り、通算13アンダーの131で単独首位に浮上した。蝉川泰果、岩崎亜久竜、出利葉太一郎が1打差の2位につけた。前日首位タイの石川遼は8アンダーの24位に後退。6アンダーまでの