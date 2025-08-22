北海道・知床の羅臼岳を下山中にヒグマに襲われて死亡した男性（26）について、被害者は登山道を走っていた可能性が高いと、地元の羅臼町と斜里町が設立した知床財団が2025年8月21日に発表した調査速報で明らかにした。正午ごろに下山する登山のペースだったため、流行りのトレイルランニングだったのではないかとの声がネット上の一部で出ている。実際はどうだったのか、知床財団の担当者に話を聞いた。「登山全体の行程から類推