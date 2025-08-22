天皇、皇后両陛下は２２日、第９回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ９）で来日した各国首脳らを皇居・宮殿に招き、茶会を開かれた。同会議に伴う茶会は６年ぶりで、秋篠宮ご夫妻や両陛下の長女愛子さまら皇族方も出席。天皇陛下は「ＴＩＣＡＤを通じて３０年以上にわたり育まれてきた日本とアフリカとのパートナーシップが、一層強固で豊かなものとなるよう祈念いたします」とあいさつされた。その後、両陛下は東京都内で、アフ