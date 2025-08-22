ヤマト運輸が22日から開始したのは、マンションの宅配ボックスに預けられた荷物をロボットが部屋に届ける実証実験です。備え付けられたセンサーで人や障害物などを感知しながら移動するロボットは、置き配用と対面用の2種類があり、利用者が希望する配達方法や時間に応じて配送を行います。ヤマト運輸は、ロボットによる自動配送を2026年中に実用化することを目指しています。