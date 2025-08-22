捜査関係者によりますと、きょう（22日）午後5時40分すぎ、東京・中央区日本橋でオートバイと乗用車の事故がありました。オートバイに乗っていた40代の男性は、意識不明の重体だということです。乗用車は現場から立ち去っていて、警視庁は当時の詳しい状況を調べています。