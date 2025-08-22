高知県警は、高知市内の量販店などで女性のスカートの中を撮影したとして、性的姿態等撮影の罪に問われている巡査長の男を、8月22日付けで懲戒免職処分にしたと発表しました。懲戒免職処分を受けたのは、県警本部・警務課の巡査長西岡義仁被告（52歳）です。起訴内容によりますと、西岡被告はことし6月12日と14日、高知市内の商業施設などで靴に仕込んだ小型カメラで、20人以上の女性のスカート内を盗撮した、性的姿態