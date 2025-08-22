片野坂知宏前監督（22日） 大分トリニータの片野坂知宏前監督が22日報道各社の取材に応じ、通算7年半指揮を執ったチームへの思いを語りました。 ◆片野坂知宏前監督「本当に最高のチームですし大好きなクラブ」 そう語った片野坂前監督は2016年から2021年まで大分トリニータで指揮を執りました。 就任1年目にチームをJ3優勝に導くと…。その2年後にはJ1昇格を果たしました。 そして、昨シ