Jリーグは22日、登録選手と登録役員の追加・変更・抹消リストを発表した。セレッソ大阪に加入した久保建英の弟、17歳MF久保瑛史が登録完了。23日のヴィッセル神戸戦でデビューの可能性が出ている。また、FC東京は4選手が2種登録となった。■登録選手 追加リスト▽J1追加選手FC東京40 MFマルコス・ギリェルメ53 MF田中希和(2種)54 MF菅原悠太(2種)55 FW尾谷ディヴァインチネドゥ(2種)56 DF鈴木楓(2種)東京ヴェルディ55 DF吉田泰