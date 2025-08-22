東京時間17:46現在 香港ハンセン指数 25339.14（+234.53+0.93%） 中国上海総合指数 3825.76（+54.66+1.45%） 台湾加権指数 23764.47（-197.66-0.82%） 韓国総合株価指数 3168.73（+26.99+0.86%） 豪ＡＳＸ２００指数 8967.43（-51.66-0.57%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81500.44（-500.27-0.61%） ２２日のアジア株は総じて上昇。上海株は大幅続伸。米半導体大手エヌビディアが一