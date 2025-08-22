8月23日に開幕する原宿スーパーよさこいを盛り上げようと、21日夜、表参道の商業施設でよさこい大賞の「ほにや」が演舞を披露しました。観客の中には、高知好きを公言するあの人の姿も…。原宿・表参道などを舞台に、明治神宮に奉納する祭りとして2001年にスタートした原宿表参道元氣祭スーパーよさこい」。23日からの開幕を前に、21日夜、表参道の商業施設、東急プラザ原宿「ハラカド」の屋上テラ