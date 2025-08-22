ユーロ圏１０年債利回り格差拡大、伊８２ｂｐに仏は７０ｂｐ ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:08時点）（%） ドイツ2.752 フランス3.454（+70） イタリア3.569（+82） スペイン3.336（+58） オランダ2.93（+18） ギリシャ3.422（+67） ポルトガル3.169（+42） ベルギー3.292（+54） オーストリア3.073（+32） アイルランド2.