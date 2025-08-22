女優の仁科亜季子（72）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。長男で俳優の仁科克基（42）と新たに始めた活動について語った。司会の黒柳徹子から「仁科亜季子さんは、最近息子さんと驚くようなことを始めになった」と明かされると、仁科は「息子が始めたので、私はサポートしてるだけなんですけれども。なぜか宮崎の方で、障害者さんの就労支援施設みたいなのを始めて」と打ち明けた。現