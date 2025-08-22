左から：サントリー ワイン本部国産ワイン部長 石井勝氏、同 常務執行役員ワイン本部長 吉雄敬子氏、スピリッツ・ワイン開発生産本部 スピリッツ・ワイン商品開発研究部部長 生木大志氏サントリーは、「赤玉プレミアムブレンデッドワイン」を9月16日から発売する。8月20日に行われた新商品発表会では、「赤玉プレミアムブレンデッドワイン」発売の狙いや商品の概要、製法などについて紹介した。「当社では、日本の消費者に“ワイン