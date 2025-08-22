日本カーシェアリング協会提供 8月の豪雨災害で車を失った九州の被災者に車を貸し出そうと、支援団体が県庁で車の寄付などの協力を呼びかけました。 日本カーシェアリング協会吉澤武彦代表 ◆日本カーシェアリング協会吉澤武彦代表「支援用の車が圧倒的に足りていない実情にある」 九州地方には8月8日から12日にかけて線状降水帯が発生し、鹿児島や熊本ではあわせて6400棟の住宅で被害