巨人の吉川尚輝内野手（３０）が２２日に出場選手登録され、同日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）で２１試合ぶりとなるスタメン出場を果たした。吉川は先月３１日に腰痛のため出場登録を抹消。懸命なリハビリ期間を経て、およそ３週間ぶりに一軍復帰した。試合前練習を終えると「トレーナーの方に感謝しながら、いいプレーができるように頑張りたい」と意気込んでいた。今月１７日のイースタンリーグ・西武戦（Ｇタウン）で実戦復