モデル、タレントのゆうちゃみ（23）が21日、テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（金曜午前1時15分）に出演。入浴後の飲み会の誘いについて条件付きでOKすると話した。番組で設定したドラマで、入浴後に飲み会の誘いが男性からきた場合について、MC南海キャンディーズ山里亮太から「ゆうちゃみはちょっとメイクしていく？」と問われて「やっちゃいます。まず裸眼では出られない。カラコンないとホンマに生きていけない」とカ