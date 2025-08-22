シャークニンジャは、コードレススティッククリーナーの新モデル「Shark EVOPOWER SYSTEM BOOST／BOOST＋（シャーク エヴォパワーシステム ブースト／ブーストプラス）」を2025年9月1日（月）より発売します。 「Shark EVOPOWER SYSTEM BOOST／BOOST＋」 ラインナップは、自動ゴミ収集ドック搭載モデル「Shark EVOPOWER SYSTEM BOOST＋」（実売価格9万4600円／税込）と、ドック非搭載モデル「Shark EVOPOWER SYSTEM BOOST」