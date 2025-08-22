【ジャカルタ＝作田総輝】オーストラリアのＡＡＰ通信によると、賭博の対象になっていた豪プロサッカーリーグの試合で故意に反則をしたなどとして起訴されたウエスタン・ユナイテッドの元選手、檀崎竜孔（だんざきりく）被告（２５）に対し、メルボルンの裁判所は２２日、罰金５０００豪ドル（約４８万円）の有罪判決を言い渡した。裁判所は、共謀者とされた友人の男性被告（２７）にも罰金５０００豪ドルの有罪判決を下した。