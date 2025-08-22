去年（2024年）7月、都内で街宣活動中に、通りがかった男性に暴行を加えたとして暴力行為処罰法違反の疑いで逮捕された「中核派全学連」の20代と30代の女性2人について、東京地検は、きょう（22日）付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。