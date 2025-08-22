魅力ある石川県産の農林水産物に対し県が認定して贈る称号「百万石の極み」。新たに「天然能登寒ぶり」と「能登押水花木」が22日、認定されました。 石川県が開発した高級ブドウ「ルビーロマン」やフリージア「エアリーフローラ」など、石川が誇る農林水産物。市場から高い評価を得ているなど、基準を満たしたものについて石川県は「百万石の極み」として認定し、ブランド化を進めています。 これま