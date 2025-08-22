日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月22日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限2510( 665) 12月限 329(29) TOPIX先物 9月限1854(1468) 12月限 700( 700) 日経225ミニ 9月限5836(5730)