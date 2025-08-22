日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月22日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 16765( 14959) 12月限 278( 128) TOPIX先物 9月限 22299( 21674) 12月限18(18) 日経225ミニ 9月限179370(17929