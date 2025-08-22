「ママ友」との付き合いはどうすればいいのか。上手に手を抜く子育てをする「ズル親マインド」を提唱する咲良ともこさんは「『ママ友とは仲良くなければいけない』は幻想に過ぎない。むしろ本当に必要なのは、『しょぼい私』をさらすことができる仲間だ」という――。※本稿は、咲良ともこ『ズルい親ほど子は育つ！』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kohei_hara※写真はイメージです - 写真＝iStock.co