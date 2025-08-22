日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万3500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 55(55) JPモルガン証券36(36) SBI証券 24(10) 楽天証券10(