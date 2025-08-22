日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万3625円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 22(22) 楽天証券 4( 4) ソシエテジェネラル証券 1( 1) BNPパリバ証券 1(