２２日、記者会見に出席した国家市場監督管理総局の羅文局長。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京8月22日】中国国家市場監督管理総局の羅文（ら・ぶん）局長は22日、国務院新聞（報道）弁公室が開いた「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見で、第14次5カ年規画が始まって以降、中国のビジネス環境は持続的に最適化され、社会全体の起業の活力を十分に引き出し、中国の企業数は1999万9千、個人