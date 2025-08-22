無許可で客を乗せる、いわゆる「白バス行為」をしたとして、中国国籍の男が現行犯逮捕されました。 車は14人乗りのハイエースで、道路運送法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、福岡市東区に住む、自称バス運転手の丁ケン容疑者(39)です。 丁容疑者は、8月22日午後1時15分ごろ、八代市沖町で無許可で車に客を乗せた疑いが持たれています。 「白ナンバーの車が客を乗せて送迎している」との複数の情報を基に捜査して