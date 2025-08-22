石川の早生米「ゆめみづほ」の初出荷式が22日、石川県加賀市で行われました。価格は、去年より高い5キロ税抜き4180円以上で販売される見込みです。 石川県独自の早生品種「ゆめみづほ」は、さっぱりとした風味や粘りが特徴で、加賀市内では先週から刈り取りが始まっています。22日は、石川県内のJAのトップをきって加賀市内で初出荷式が行われ、品質調査を終えた約26トンが初出荷されました。 ことしは、暑さや水不足で品質