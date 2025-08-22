約3か月にわたるリハビリを重ね、ようやく実戦復帰を果たした佐々木。しかし、メジャーのマウンドに立つには課題はゼロではない(C)Getty Images米球界で試行錯誤を繰り返している“怪物”の行く末が注目を集めている。右肩の不調により戦列を離れている佐々木朗希（ドジャース）だ。今年5月中旬に「右肩のインピンジメント」が判明した佐々木は、本領を発揮する間もなく負傷者リスト（IL）入り。そこから球団の厳正な管理下で