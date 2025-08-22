高速道路の高架橋から男性が転落したということです。【映像】現場の様子（上空からの映像）午後3時頃、神奈川県相模原市の圏央道相模原愛川インターチェンジ付近で「人倒れ、もしかしたら高速から落ちたかも」と110番通報がありました。警察などによりますと、圏央道のランプで何らかの作業をしていた19歳の男性が落下したということです。男性は意識不明の重体で病院に搬送されました。（ANNニュース）