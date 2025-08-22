8月21日、山下美月がInstagramを更新した。【写真】“強さと可愛さ”が共存する秋コーデを披露山下は、自身のInstagramアカウントにて、「RESEXXY 2025 Autumn collection が公開されました」と、イメージモデルを務めるレディースブランド『RESEXXY（リゼクシー）』の新ビジュアルが公開されたことを報告。同時に、“強さと可愛さ”が共存する、落ち着いた色合いのジャケットやカットソーなどを着こなした秋のコーディネート姿を