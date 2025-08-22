神戸市のマンションで女性が刺され、殺害された事件です。現場近くの駐車場から血のついた刃物が見つかっていたことがわかりました。おととい午後7時半ごろ、神戸市中央区のマンションで、住人の女性（24）が血を流して倒れているのが見つかり、病院で死亡が確認されました。死因は胸のあたりを刃物のようなもので刺されたことによる失血死でした。女性は神戸市内の大手保険会社に勤務し、事件のあったおとといは午後6時半ごろに退