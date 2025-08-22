バーガーキングの「ビッグマウス」シリーズに、直火焼きビーフパティと「燻製辛口ガーリックフレーク」を押しだした新作「インフェルノ」2種類が登場したので、バーガーキングに食べに行ってきました。バーガーキングの大人気シリーズ“ビッグマウス”から旨辛な新作「インフェルノ」が登場！直火焼きビーフと「燻製辛口ガーリックフレーク」がクセになる味わい！「ダブルビーフ」「チキン＆ビーフ」2種新発売(PDFファイル)https:/