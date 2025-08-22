福岡支部のボートレーサー前田将太（37）が22日、都内で行われた「SG第71回ボートレースメモリアル説明会」に出席した。大会は26〜31日にボートレース若松で実施。前年覇者の馬場貴也（41＝滋賀）をはじめ、各ボートレース場からの推薦メンバーを中心に選出された。昨年のグランプリシリーズでSG初優勝を達成した地元の前田は「推薦してもらえないと出られないレース。若松との相性はいいと思っている。イメージが湧いて、い