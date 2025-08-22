山形県・米沢市の民宿に、おととい夜1頭のクマが現れ、外壁を破壊しました。民宿の支配人「こんなところにクマがいるなんて今までなかった」クマの体長は1メートルほど。なぜ、壁を狙ったのでしょうか。民宿の支配人「ミツバチの巣がここにあったものですから、それを欲しくて来たと思うんですよ」目的は壁の隙間のハチの巣。警察によると、クマはハチの巣を狙って30分ほど外壁を壊し続け、その後立ち去ったということです。また、