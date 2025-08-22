プロ21年目の39歳飯倉大樹、プロ1年目の22歳木村凌也。横浜F・マリノスの育成組織出身の2人は、GKという一つしかない椅子を巡って日々切磋琢磨を続けている。インタビュー後編では、GKとしてのプレースタイルややり甲斐について語ってくれた。――自身のプレースタイルを確立するにあたって、影響を受けた指導者や印象的な出来事はありますか？飯倉アンジェ・ポステコグルー監督（2018年から2021年途中まで指揮）がF・マリノス