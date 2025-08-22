戸田ボートの4日間開催「マクール杯」は、22日に初日が行われた。前節で地元の畑田汰一を優出2着に導いた60号機をゲットした平見真彦（36＝愛知）が、初日2、1着と上々の滑り出しを決めた。2枠の前半3Rは2コースから差してしぶとく2着を確保。1枠で迎えた後半11Rは力強い逃げ切りでシリーズ初白星をマークした。フライング1本持ちでスタートは慎重になるが、レース後は「全体的に悪くない。もう少し回してみたい気もするけ