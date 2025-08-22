三重県警伊賀署の警察官が、保管すべき駐在所の記録を、誤って廃棄していたことが分かりました。三重県警によりますと8月15日、伊賀署の警察官が、管内の壬生野駐在所で管理していた2024年度の勤務日誌などの書類、あわせて5点がなくなっているのに気づきました。駐在所で勤務する男性警部補(60代)が、2025年6月に廃棄処分する書類と一緒に伊賀署に持ち込み、確認が不十分のまま誤って廃棄したとみられるということです。