国士舘大は22日、男子柔道部の元部員が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されるなどした問題で、6月中旬から無期限の活動停止としていた同部の処分解除を決め、25日からの活動再開を発表した。大麻を吸っているとの情報提供を受けた6人以外の学生に違法薬物使用の疑いは認められず、再発防止に向けた講習も完了したとしている。国士舘大は大麻使用の疑いがあった6人全員を7日付で退部としたことも発表。退学など学則に基づく処分の手