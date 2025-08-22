夏休み明けの登校を意識し始める今の時期、つらい思いを抱えるこどもたちが増えるといわれています。そんなこどもたちの居場所を作ろうとする新しい動きが広がっています。夏休みももう終盤。そんな中、こどもたちが集まる場所があります。「ドラゴンボールもあるし、読んだ？」みんなのお目当ては“マンガ”。この「まんがLiving」は誰でも無料でマンガを読むことができます。10歳「みんなで読んだほうが、なんか話が盛り上がった