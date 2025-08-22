金正恩総書記の目に涙。北朝鮮はロシアで戦死した兵士らに初めて勲章を授与しました。金正恩総書記が見守る中、飛行機から続々と運び出されるのは、戦死した兵士が収められているとみられる棺です。映像は8月1日に撮影したとされ、朝鮮中央テレビが22日に公開しました。北朝鮮メディアは、金総書記がウクライナ侵攻を続けるロシアを支援するため派遣した兵士らに「英雄」の称号と勲章を授与したと伝えています。壇上には戦死者の肖