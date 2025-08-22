JAグループ山形がきょう山形市で集会を開き、県選出の国会議員にコメの適正な需要と供給、さらにコメの価格安定に向けた施策を政府に働きかけるよう求めました。 【写真を見る】「コメの価格安定」「適正な需要と供給を」JAグループが政府に働きかけるよう県選出国会議員に要請（山形） きょう開かれた集会には、JA関係者や吉村知事県選出の国会議員などおよそ600人が参加しました。 政府がコメの増産に舵を切るこ