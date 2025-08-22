GOは、タクシーアプリ「GO」の提供エリアについて、島根県で9月下旬にサービスを開始する。これにより、全国47都道府県で利用できることになる。 タクシーアプリが全国で利用できるようになるのは「GO」が初めてという。7月には累計3000万ダウンロードを突破した。 9月下旬に利用できるようになるのは、島根県松江市と出雲市。